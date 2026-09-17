Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 28
Al-'Ankabut
28
29:28
ولوطا اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين ٢٨
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍۢ مِّنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٢٨
وَلُوطًا
ﲘ
إِذۡ
ﲙ
قَالَ
ﲚ
لِقَوۡمِهِۦٓ
ﲛ
إِنَّكُمۡ
ﲜ
لَتَأۡتُونَ
ﲝ
ٱلۡفَٰحِشَةَ
ﲞ
مَا
ﲟ
سَبَقَكُم
ﲠ
بِهَا
ﲡ
مِنۡ
ﲢ
أَحَدٖ
ﲣ
مِّنَ
ﲤ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲥ
٢٨
ﲦ
En (gedenkt) Lôcth, toen hij tegen zijn volk zei. "Jullie begaan zeker gruweldaden, die niemand van de mensen ooit beging.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.