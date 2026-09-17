Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 13
Al-'Ankabut
13
29:13
وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسالن يوم القيامة عما كانوا يفترون ١٣
وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًۭا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَمَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ١٣
وَلَيَحۡمِلُنَّ
ﲫ
أَثۡقَالَهُمۡ
ﲬ
وَأَثۡقَالٗا
ﲭ
مَّعَ
ﲮ
أَثۡقَالِهِمۡۖ
ﲯﲰ
وَلَيُسۡـَٔلُنَّ
ﲱ
يَوۡمَ
ﲲ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﲳ
عَمَّا
ﲴ
كَانُواْ
ﲵ
يَفۡتَرُونَ
ﲶ
١٣
ﲷ
En zij zullen zeker hun (eigen) lasten dragen, en lasten naast hun lasten. En zij zullen op de Dag der Opstanding ondervraagd worden over wat zij plachten te verzinnen.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.