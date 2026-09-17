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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 12
Al-'Ankabut
12
29:12
وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ١٢
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّبِعُوا۟ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَـٰيَـٰكُمْ وَمَا هُم بِحَـٰمِلِينَ مِنْ خَطَـٰيَـٰهُم مِّن شَىْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ١٢
وَقَالَ
ﲗ
ٱلَّذِينَ
ﲘ
كَفَرُواْ
ﲙ
لِلَّذِينَ
ﲚ
ءَامَنُواْ
ﲛ
ٱتَّبِعُواْ
ﲜ
سَبِيلَنَا
ﲝ
وَلۡنَحۡمِلۡ
ﲞ
خَطَٰيَٰكُمۡ
ﲟ
وَمَا
ﲠ
هُم
ﲡ
بِحَٰمِلِينَ
ﲢ
مِنۡ
ﲣ
خَطَٰيَٰهُم
ﲤ
مِّن
ﲥ
شَيۡءٍۖ
ﲦﲧ
إِنَّهُمۡ
ﲨ
لَكَٰذِبُونَ
ﲩ
١٢
ﲪ
En degenen die ongelovig zijn, zeggen tegen degenen die geloven: "Volgt onze weg, dan zullen wij zeker jullie zonden dragen." Maar zij dragen geen enkele zonde van hen. Voorwaar, zij zijn zeker leugenaars.
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