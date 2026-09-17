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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 10
Al-'Ankabut
10
29:10
ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولين جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين ١٠
وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِىَ فِى ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَئِن جَآءَ نَصْرٌۭ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِى صُدُورِ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٠
وَمِنَ
ﱮ
ٱلنَّاسِ
ﱯ
مَن
ﱰ
يَقُولُ
ﱱ
ءَامَنَّا
ﱲ
بِٱللَّهِ
ﱳ
فَإِذَآ
ﱴ
أُوذِيَ
ﱵ
فِي
ﱶ
ٱللَّهِ
ﱷ
جَعَلَ
ﱸ
فِتۡنَةَ
ﱹ
ٱلنَّاسِ
ﱺ
كَعَذَابِ
ﱻ
ٱللَّهِۖ
ﱼﱽ
وَلَئِن
ﱾ
جَآءَ
ﱿ
نَصۡرٞ
ﲀ
مِّن
ﲁ
رَّبِّكَ
ﲂ
لَيَقُولُنَّ
ﲃ
إِنَّا
ﲄ
كُنَّا
ﲅ
مَعَكُمۡۚ
ﲆﲇ
أَوَلَيۡسَ
ﲈ
ٱللَّهُ
ﲉ
بِأَعۡلَمَ
ﲊ
بِمَا
ﲋ
فِي
ﲌ
صُدُورِ
ﲍ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲎ
١٠
ﲏ
En er zijn er onder de mensen, die zeggen: "Wij geloven in Allah," en als zij dan door (te geloven in) Allah gekweld worden, beschouwen zij de beproeving van de mensen als een bestraffing van Allah; en als er een overwinning van jouw Heer komt, zeggen zij zeker: "Voorwaar, wij waren met Jullie!" En is het niet Allah, Die het beste weet wat er in de harten van de mensen is?
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Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.