Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Ar-Rum
60
30:60
فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ٦٠
فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ٦٠
فَٱصۡبِرۡ
إِنَّ
وَعۡدَ
ٱللَّهِ
حَقّٞۖ
وَلَا
يَسۡتَخِفَّنَّكَ
ٱلَّذِينَ
لَا
يُوقِنُونَ
٦٠
Wees daarom geduldig: voorwaar, de belofte van Allah is waar. En wordt niet verontrust door degenen die niet (door jou) overtuigd zijn.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
Reflecteren
Reflecties zijn persoonlijke perspectieven, deze kunnen niet worden aangenomen als maatstaf voor de interpretatie.
Dr Maryam Fayyaz
Volgen
32 weken geleden
·
Verwijzen naar
Ayah 30:60
Bismillah
We sometimes forget how human our beloved prophet Mohammadﷺ truly was.
Because his strength was so constant, his patience so endless, that we begin to imagine him as someone who stood above pain, above fear, above heartbreak. But he didn’t. He felt everything, deeply, intensely, painfully, just like any human heart would.
So when Allah said to him, “Be patient. Indeed, the promise of Allah is true. And do not let those who lack cer...
Bekijk meer
31
7
Ontdek de Reflectie Gemeenschap
Vorige Ayah