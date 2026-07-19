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Ar-Rum
46
30:46
ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ٤٦
وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَٰتٍۢ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ وَلِتَجْرِىَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِۦ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٤٦
وَمِنۡ
ءَايَٰتِهِۦٓ
أَن
يُرۡسِلَ
ٱلرِّيَاحَ
مُبَشِّرَٰتٖ
وَلِيُذِيقَكُم
مِّن
رَّحۡمَتِهِۦ
وَلِتَجۡرِيَ
ٱلۡفُلۡكُ
بِأَمۡرِهِۦ
وَلِتَبۡتَغُواْ
مِن
فَضۡلِهِۦ
وَلَعَلَّكُمۡ
تَشۡكُرُونَ
٤٦
En tot Zijn Tekenen behoort dat Hij de winden zendt als verkondigers van verheugende tijdingen en om jullie van Zijn Barmhartigheid te doen proeven. En opdat de schepen varen op Zijn bevel en opdat jullie Zijn gunst zoeken. Hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.
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Reflecties zijn persoonlijke perspectieven, deze kunnen niet worden aangenomen als maatstaf voor de interpretatie.
Rayaan Shafi
Volgen
5 weken geleden
·
Verwijzen naar
Ayah 30:46
I was sitting on a bench, and the wind was stronger than usual as it was blowing into my face, but I was enjoying that.
I reflected that the way that I faced the wind is also the way that I should face life. I should let life softly touch me, the way that I allowed the strong winds to softly filter through me. I don't have to resist what's coming. I don't always have to be so alert or defensive. I don't have to try to seem as if I am greater, sm...
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27
15
Sarah R
Volgen
4 jaar geleden
·
Verwijzen naar
Ayah 30:46
وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَٰتٍۢ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ وَلِتَجْرِىَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِۦ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
And one of His signs is that He sends the winds, ushering in good news ˹of rain˺ so that He may give you a taste of His mercy, and that ships may sail by His command, and that you may seek His bounty, and perhaps you will be grateful. (30:46)
Raindrops fall, giving...
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3
0
Umar Shariff
Volgen
5 jaar geleden
·
Verwijzen naar
Ayah 30:46
Have you tasted it?
وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ
'...so that He may give you a taste of His mercy,..' (Qur'aan 30:46)
Some love to pray longer & Some see it as a burden
Some enjoy reading the Qur'aan & Some think it to be boring
Some constantly remember Allah & Some always need a reminder
Some give charity seeking His face without hesitation & Some cringe every time
Some look forward to meeting Allah in their Qiyaam every night & Som...
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6
2
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