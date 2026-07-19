Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Ar-Rum
38
30:38
فات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذالك خير للذين يريدون وجه الله واولايك هم المفلحون ٣٨
فَـَٔاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌۭ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٣٨
فَـَٔاتِ
ذَا
ٱلۡقُرۡبَىٰ
حَقَّهُۥ
وَٱلۡمِسۡكِينَ
وَٱبۡنَ
ٱلسَّبِيلِۚ
ذَٰلِكَ
خَيۡرٞ
لِّلَّذِينَ
يُرِيدُونَ
وَجۡهَ
ٱللَّهِۖ
وَأُوْلَٰٓئِكَ
هُمُ
ٱلۡمُفۡلِحُونَ
٣٨
Geeft dan de verwant zijn recht, en de behoeftige en de reiziger (zonder proviand). Dat is beter voor degenen die het welbehagen van Allah wensen. En zij zijn degenen die de welslagenden zijn.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
Reflecteren
Reflecties zijn persoonlijke perspectieven, deze kunnen niet worden aangenomen als maatstaf voor de interpretatie.
Meagan Hotchkiss Trejo
Volgen
2 jaar geleden
·
Verwijzen naar
Ayah 2:277, 30:38
I've always found great joy in helping others. Has it ever filled your heart with warmth to know you’ve made a difference in someone's life? Zakat, a mandatory act of charity in Islam, is a wonderful way to do just that. It's like cleansing your wealth, and the Quran emphasizes its importance. When you give Zakat, you're not only brightening someone else's day, but you're also purifying your own heart and soul.
7
0
Ontdek de Reflectie Gemeenschap
Vorige Ayah
Volgende Ayah