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Ar-Rum
37
30:37
اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذالك لايات لقوم يومنون ٣٧
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٣٧
أَوَلَمۡ
يَرَوۡاْ
أَنَّ
ٱللَّهَ
يَبۡسُطُ
ٱلرِّزۡقَ
لِمَن
يَشَآءُ
وَيَقۡدِرُۚ
إِنَّ
فِي
ذَٰلِكَ
لَأٓيَٰتٖ
لِّقَوۡمٖ
يُؤۡمِنُونَ
٣٧
En zien zij niet dat Allah ck voorzieningen verruimt voor wie Hij wil, en dat Hij beperkt? Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat gelooft.
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J Yousef
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8 jaar geleden
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Verwijzen naar
Ayah 34:39, 30:37, 2:245, 34:36, 29:62, 39:52, 42:12, 13:26, 17:30
Geplaatst in
The 99 Names of Allah
He is Al-Baasit - the Expander - who can remove even the traces of any constriction we may have felt. The key is to know that after every hardship is ease, as promised in the Qur’an. The Prophet Yusuf alayhi as-salaam (peace be upon him) had to be thrown in a well before coming into the care of the Minister. He had to be put in prison before he was given power and reunited with his family. But he understood that it was from God Almighty and was a...
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