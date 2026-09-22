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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Rum Ayah 10
Ar-Rum
10
30:10
ثم كان عاقبة الذين اساءوا السواى ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزيون ١٠
ثُمَّ كَانَ عَـٰقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَـٰٓـُٔوا۟ ٱلسُّوٓأَىٰٓ أَن كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ١٠
ثُمَّ
ﲕ
كَانَ
ﲖ
عَٰقِبَةَ
ﲗ
ٱلَّذِينَ
ﲘ
أَسَٰٓـُٔواْ
ﲙ
ٱلسُّوٓأَىٰٓ
ﲚ
أَن
ﲛ
كَذَّبُواْ
ﲜ
بِـَٔايَٰتِ
ﲝ
ٱللَّهِ
ﲞ
وَكَانُواْ
ﲟ
بِهَا
ﲠ
يَسۡتَهۡزِءُونَ
ﲡ
١٠
ﲢ
Daarna was de ergste bestraffing het einde van degenen die slechte werken verrichtten, omdat zij de Verzen van Allah loochenden en zij er de spot mee plachten te drijven.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.