Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 96
Al-Anbiya
96
21:96
حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون ٩٦
حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍۢ يَنسِلُونَ ٩٦
حَتَّىٰٓ
ﱳ
إِذَا
ﱴ
فُتِحَتۡ
ﱵ
يَأۡجُوجُ
ﱶ
وَمَأۡجُوجُ
ﱷ
وَهُم
ﱸ
مِّن
ﱹ
كُلِّ
ﱺ
حَدَبٖ
ﱻ
يَنسِلُونَ
ﱼ
٩٦
ﱽ
Totdat voor Ya'djôedj en Ma'djôedj (de muur) geopend wordt en zij van iedere hoogte komen aansnellen.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.