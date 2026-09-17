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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 90
Al-Anbiya
90
21:90
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ٩٠
فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَوَهَبْنَا لَهُۥ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُۥ زَوْجَهُۥٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًۭا وَرَهَبًۭا ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا خَـٰشِعِينَ ٩٠
فَٱسۡتَجَبۡنَا
ﲬ
لَهُۥ
ﲭ
وَوَهَبۡنَا
ﲮ
لَهُۥ
ﲯ
يَحۡيَىٰ
ﲰ
وَأَصۡلَحۡنَا
ﲱ
لَهُۥ
ﲲ
زَوۡجَهُۥٓۚ
ﲳﲴ
إِنَّهُمۡ
ﲵ
كَانُواْ
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يُسَٰرِعُونَ
ﲷ
فِي
ﲸ
ٱلۡخَيۡرَٰتِ
ﲹ
وَيَدۡعُونَنَا
ﲺ
رَغَبٗا
ﲻ
وَرَهَبٗاۖ
ﲼﲽ
وَكَانُواْ
ﲾ
لَنَا
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خَٰشِعِينَ
ﳀ
٩٠
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Toen verhoorden Wij hem en Wij schonken hem Yahya en Wij maakten zijn vrouw geschikt (om te baren). Voorwaar, zij wedijverden in goede daden en riepen Ons aan, verlangend (naar Onze Genade) en vol ontzag (voor Onze bestraffing). En zij waren nederig tegenover Ons.
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