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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 89
Al-Anbiya
89
21:89
وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ٨٩
وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرْنِى فَرْدًۭا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَٰرِثِينَ ٨٩
وَزَكَرِيَّآ
ﲠ
إِذۡ
ﲡ
نَادَىٰ
ﲢ
رَبَّهُۥ
ﲣ
رَبِّ
ﲤ
لَا
ﲥ
تَذَرۡنِي
ﲦ
فَرۡدٗا
ﲧ
وَأَنتَ
ﲨ
خَيۡرُ
ﲩ
ٱلۡوَٰرِثِينَ
ﲪ
٨٩
ﲫ
En (gedenkt) Zakariyyâ, toen hij zijn Heer aanriep: "Mijn Heer, laat mij niet alleen (zonder nageslacht) en U bent de beste van de erfgenamen."
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