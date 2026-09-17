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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 85
Al-Anbiya
85
21:85
واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين ٨٥
وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ كُلٌّۭ مِّنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ٨٥
وَإِسۡمَٰعِيلَ
ﱭ
وَإِدۡرِيسَ
ﱮ
وَذَا
ﱯ
ٱلۡكِفۡلِۖ
ﱰﱱ
كُلّٞ
ﱲ
مِّنَ
ﱳ
ٱلصَّٰبِرِينَ
ﱴ
٨٥
ﱵ
En (gedenkt) Ismâ'îl, Idrîs en Dzôelkifl: allen behoorden tot de geduldigen.
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