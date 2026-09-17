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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 81
Al-Anbiya
81
21:81
ولسليمان الريح عاصفة تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ٨١
وَلِسُلَيْمَـٰنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةًۭ تَجْرِى بِأَمْرِهِۦٓ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَـٰرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عَـٰلِمِينَ ٨١
وَلِسُلَيۡمَٰنَ
ﲴ
ٱلرِّيحَ
ﲵ
عَاصِفَةٗ
ﲶ
تَجۡرِي
ﲷ
بِأَمۡرِهِۦٓ
ﲸ
إِلَى
ﲹ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲺ
ٱلَّتِي
ﲻ
بَٰرَكۡنَا
ﲼ
فِيهَاۚ
ﲽﲾ
وَكُنَّا
ﲿ
بِكُلِّ
ﳀ
شَيۡءٍ
ﳁ
عَٰلِمِينَ
ﳂ
٨١
ﳃ
En aait Soelaimin (onderwierpen Wij) de stormachtige wind, die met Zijn verlof naar het land bewoog dat Wij gezegend hadden. En Wij zijn Alwetend over alle zaken.
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