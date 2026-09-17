Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 73
Al-Anbiya
73
21:73
وجعلناهم ايمة يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ٧٣
وَجَعَلْنَـٰهُمْ أَئِمَّةًۭ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِ ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا عَـٰبِدِينَ ٧٣
وَجَعَلۡنَٰهُمۡ
ﱁ
أَئِمَّةٗ
ﱂ
يَهۡدُونَ
ﱃ
بِأَمۡرِنَا
ﱄ
وَأَوۡحَيۡنَآ
ﱅ
إِلَيۡهِمۡ
ﱆ
فِعۡلَ
ﱇ
ٱلۡخَيۡرَٰتِ
ﱈ
وَإِقَامَ
ﱉ
ٱلصَّلَوٰةِ
ﱊ
وَإِيتَآءَ
ﱋ
ٱلزَّكَوٰةِۖ
ﱌﱍ
وَكَانُواْ
ﱎ
لَنَا
ﱏ
عَٰبِدِينَ
ﱐ
٧٣
ﱑ
En Wij maakten hen tot leiders, die leiding gaven volgens Ons bevel. En Wij openbaarden aan hen goede daden te verrichten en de shalât te onderhouden en de zakât te geven. En zij waren aanbidders van Ons.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.