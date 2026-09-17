Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 69
Al-Anbiya
69
21:69
قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ٦٩
قُلْنَا يَـٰنَارُ كُونِى بَرْدًۭا وَسَلَـٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ ٦٩
قُلۡنَا
ﲦ
يَٰنَارُ
ﲧ
كُونِي
ﲨ
بَرۡدٗا
ﲩ
وَسَلَٰمًا
ﲪ
عَلَىٰٓ
ﲫ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﲬ
٦٩
ﲭ
Wij (Allah) zeiden: "O vuur, wees koud en veilig voor Ibrâhîm.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.