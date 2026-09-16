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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 54
Al-Anbiya
54
21:54
قال لقد كنتم انتم واباوكم في ضلال مبين ٥٤
قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٥٤
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لَقَدۡ
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كُنتُمۡ
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أَنتُمۡ
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وَءَابَآؤُكُمۡ
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فِي
ﲮ
ضَلَٰلٖ
ﲯ
مُّبِينٖ
ﲰ
٥٤
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Hij zei: "Voorzeker, jullie en jullie vaderen verkeren in duidelijke dwaling."
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.