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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 40
Al-Anbiya
40
21:40
بل تاتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ٤٠
بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةًۭ فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ٤٠
بَلۡ
ﱶ
تَأۡتِيهِم
ﱷ
بَغۡتَةٗ
ﱸ
فَتَبۡهَتُهُمۡ
ﱹ
فَلَا
ﱺ
يَسۡتَطِيعُونَ
ﱻ
رَدَّهَا
ﱼ
وَلَا
ﱽ
هُمۡ
ﱾ
يُنظَرُونَ
ﱿ
٤٠
ﲀ
Integendeel, het zal hen onverwachts overvallen en hen verbijsteren. Daarom zijn zij niet in staat het tegen te houden. En hun (bestraffing) zal niet uitgesteld worden.
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