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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 37
Al-Anbiya
37
21:37
خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون ٣٧
خُلِقَ ٱلْإِنسَـٰنُ مِنْ عَجَلٍۢ ۚ سَأُو۟رِيكُمْ ءَايَـٰتِى فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ٣٧
خُلِقَ
ﱓ
ٱلۡإِنسَٰنُ
ﱔ
مِنۡ
ﱕ
عَجَلٖۚ
ﱖﱗ
سَأُوْرِيكُمۡ
ﱘ
ءَايَٰتِي
ﱙ
فَلَا
ﱚ
تَسۡتَعۡجِلُونِ
ﱛ
٣٧
ﱜ
De mens is haastig (van aard) geschapen. Spoedig zal ik jullie mijn Tekenen laten zien, vraagt daarom geen verhaasting (ervan).
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