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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 34
Al-Anbiya
34
21:34
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون ٣٤
وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍۢ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ۖ أَفَإِي۟ن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَـٰلِدُونَ ٣٤
وَمَا
ﲽ
جَعَلۡنَا
ﲾ
لِبَشَرٖ
ﲿ
مِّن
ﳀ
قَبۡلِكَ
ﳁ
ٱلۡخُلۡدَۖ
ﳂﳃ
أَفَإِيْن
ﳄ
مِّتَّ
ﳅ
فَهُمُ
ﳆ
ٱلۡخَٰلِدُونَ
ﳇ
٣٤
ﳈ
En Wij hebben geen mens vóór jou onsterfelijkheid gegeven. Als jij zou sterven; zouden zij dan eeuwig leven?
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