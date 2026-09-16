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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 31
Al-Anbiya
31
21:31
وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون ٣١
وَجَعَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًۭا سُبُلًۭا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣١
وَجَعَلۡنَا
ﲘ
فِي
ﲙ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲚ
رَوَٰسِيَ
ﲛ
أَن
ﲜ
تَمِيدَ
ﲝ
بِهِمۡ
ﲞ
وَجَعَلۡنَا
ﲟ
فِيهَا
ﲠ
فِجَاجٗا
ﲡ
سُبُلٗا
ﲢ
لَّعَلَّهُمۡ
ﲣ
يَهۡتَدُونَ
ﲤ
٣١
ﲥ
En Wij maakten stevige bergen op de aarde, zodat zij niet met hen schudt. En Wij maakten daarin brede passen als wegen. Hopelijk zullen zij Leiding volgen.
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