Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Qalam
44
68:44
فذرني ومن يكذب بهاذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ٤٤
فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ٤٤
ﱎ
ﱏ
ﱐ
ﱑ
ﱒﱓ
ﱔ
ﱕ
ﱖ
ﱗ
ﱘ
ﱙ
Laat daarom degene die deze Boodschap loochent aan Mij over. Wij zullen hen langzaam maar zeker vernietigen, op een manier dat zij het niet merken.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- لێمگهڕێ و وازم لێ بێنهو ئهم كهسانه به من بسپێره ئهوهی كه ئهم قورئانه پیرۆزه بهدرۆ ئهزانێ ئهو كهسانه بۆ خۆم بهجێ بێله خۆم سزایان ئهدهم.