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As-Sajdah
6
32:6
ذالك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ٦
ذَٰلِكَ عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٦
ذَٰلِكَ
عَٰلِمُ
ٱلۡغَيۡبِ
وَٱلشَّهَٰدَةِ
ٱلۡعَزِيزُ
ٱلرَّحِيمُ
٦
Dat is de Kenner van het onwaarneembare en het waarneembare, de Almachtige, de Meest Barmhartige.
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Reflecteren
Reflecties zijn persoonlijke perspectieven, deze kunnen niet worden aangenomen als maatstaf voor de interpretatie.
Maha Ezzeddine
Volgen
7 jaar geleden
·
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Surah 26 en Ayah 32:6
Geplaatst in
Muslim American Society
There are certain pairs of Allah's names that really stand out in certain surahs.
Every name of Allah has multilayered meanings, but when it is combined with another name, as is often in the Quran, it adds an entirely new dimension of that same name.
Al-Azeez (Almighty) is usually paired with Al-Hakeem (The wise), or sometimes Al-Aleem (The All knowing).
In a few places in the Quran Al-Azeez is paired with Al-Raheem. 13 to be exact.
9 of th...
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