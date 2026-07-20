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As-Sajdah
23
32:23
ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقايه وجعلناه هدى لبني اسراييل ٢٣
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ فَلَا تَكُن فِى مِرْيَةٍۢ مِّن لِّقَآئِهِۦ ۖ وَجَعَلْنَـٰهُ هُدًۭى لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٢٣
وَلَقَدۡ
ءَاتَيۡنَا
مُوسَى
ٱلۡكِتَٰبَ
فَلَا
تَكُن
فِي
مِرۡيَةٖ
مِّن
لِّقَآئِهِۦۖ
وَجَعَلۡنَٰهُ
هُدٗى
لِّبَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
٢٣
En voorzeker, Wij hebben Môesa het Boek (de Taurât) gegeven. Verkeer daarom (O Moehammad) niet in twijfel over de ontvangst ervan (de Koran). En Wij maakten kom (de Taurât) tot Leiding voor de Kinderen van Israël.
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Khalid Bashir
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6 jaar geleden
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Ayah 37:117, 7:145, 5:46, 11:17, 28:43, 32:23, 2:53, 40:53-54, 6:154, 5:43-44, 6:91, 46:12
The Qur'an is a book that describes itself. There is no other book that I have read or know of that describes itself in a manner with which the Qur'an speaks of its own uniqueness and eloquence. What is even more remarkable is that the Qur'an speaks of yet another glorious book in equally magnanimous and beautiful praiseful attributes—the Torah.
Some of these descriptions of the Torah in the Quran are listed here:
al-Furqan: Discerner/Distingu...
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