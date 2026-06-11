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Al-Layl
8
92:8
واما من بخل واستغنى ٨
وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ٨
وَأَمَّا
مَنۢ
بَخِلَ
وَٱسۡتَغۡنَىٰ
٨
En wat betreft degene die gierig is en zich behoefteloos waant.
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Qiraat
Hadith
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
"وأما من بخل"
، بالنفقة في الخير،
"واستغنى"
، عن ثواب الله فلم يرغب فيه.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran