Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
An-Naml
26
27:26
الله لا الاه الا هو رب العرش العظيم ۩ ٢٦
ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۩ ٢٦
ٱللَّهُ
لَآ
إِلَٰهَ
إِلَّا
هُوَ
رَبُّ
ٱلۡعَرۡشِ
ٱلۡعَظِيمِ۩
٢٦
Allah, er is geen god dan Hij, de Heer van de Geweldige Troon."
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
Reflecteren
Reflecties zijn persoonlijke perspectieven, deze kunnen niet worden aangenomen als maatstaf voor de interpretatie.
A Siddiqui
Volgen
6 jaar geleden
·
Verwijzen naar
Ayah 3:2, 20:8, 27:26
When I read this quote by Sister YasminMogahed, it made me view the dhikr of 'La illaha il Allah' in a totally new light:
'The process of first emptying the heart can be found in the beginning half of the shahada (declaration of faith).' Yasmin Mogahed
When you do this dhikr, imagine that every time you say 'La illaha' your heart is emptying out all that is distracting it from Allah, like a cup spilling out its contents.
And when you say 'il ...
Bekijk meer
10
0
Ontdek de Reflection-community
Vorige Ayah
Volgende Ayah