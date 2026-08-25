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Tafseer: Al-Qamar 54:5
Al-Qamar
5
54:5
حكمة بالغة فما تغن النذر ٥
حِكْمَةٌۢ بَـٰلِغَةٌۭ ۖ فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ ٥
حِكۡمَةُۢ
بَٰلِغَةٞۖ
فَمَا
تُغۡنِ
ٱلنُّذُرُ
٥
Doeltreffende wijsheid, maar de waarschuwingen baten niet.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ
] وە قورئانیش پڕە لە حیكمەت و ئەوپەڕی حیكمەت و كاربەجێیی تیایەو كەموكوڕی تیادا نییە، یاخود لە هیدایەتدان و گومڕاكردنى خەڵكى حیكمەتى تەواو هەیەو بێحیكمەت نیە [
فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (٥)
] وە ئاگاداركردنەوە هیچ سوودێكی بەوان نەگەیاند .