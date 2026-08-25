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Tafseer: Al-Qamar 54:29
Al-Qamar
29
54:29
فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ٢٩
فَنَادَوْا۟ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ٢٩
فَنَادَوۡاْ
صَاحِبَهُمۡ
فَتَعَاطَىٰ
فَعَقَرَ
٢٩
Zij riepen toen hun metgezel, die overmoedig werd en (haar) slachtte.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ (٢٩)
] بانگیان كرد لە هاوڕێكەیان كە (قەدداری كوڕی سالیف) بووە كە خراپترینیان بووە دەستى دایە شمشێرو هەڵسا وشترەكەی سەربڕی و وەڵامى هۆزەكەى دایەوە .