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Tafseer: Al-Qamar 54:25
Al-Qamar
25
54:25
االقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر ٢٥
أَءُلْقِىَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌۭ ٢٥
أَءُلۡقِيَ
ٱلذِّكۡرُ
عَلَيۡهِ
مِنۢ
بَيۡنِنَا
بَلۡ
هُوَ
كَذَّابٌ
أَشِرٞ
٢٥
Is de vermaning juist aan hèm onder ons neergezonden, terwijl hij een schaamteloze leugenaar is?"
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Rebar Kurdish Tafsir
[
أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (٢٥)
] وتیان: ئایا لەناو ئێمەدا ئەو هەڵبژێردراوە كە وەحی بۆ بێ, بەڵكو ئەو شایانى نییەو كەسێكە زۆر درۆزن و زۆر لووتبەرزو خۆبەگەورەزانە.