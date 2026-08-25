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Tafseer: Al-Qamar 54:19
Al-Qamar
19
54:19
انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ١٩
إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًۭا صَرْصَرًۭا فِى يَوْمِ نَحْسٍۢ مُّسْتَمِرٍّۢ ١٩
إِنَّآ
أَرۡسَلۡنَا
عَلَيۡهِمۡ
رِيحٗا
صَرۡصَرٗا
فِي
يَوۡمِ
نَحۡسٖ
مُّسۡتَمِرّٖ
١٩
Voorwaar, Wij zonden een verwoestende wind over hen, op een langdurige zwaarmoedige dag.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (١٨)
] قەومی عادیش پێغەمبەرەكەیان بەدرۆیان زانی كە هود صلى الله علیه وسلم بوو، وە بزانە سزاو ئاگاداركردنەوەی من چۆن بوو، وە چەند سەخت بوو بۆیان.