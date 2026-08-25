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Tafseer: Al-Qamar 54:18
Al-Qamar
18
54:18
كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر ١٨
كَذَّبَتْ عَادٌۭ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ١٨
كَذَّبَتۡ
عَادٞ
فَكَيۡفَ
كَانَ
عَذَابِي
وَنُذُرِ
١٨
(Het volk van) de 'Âd loochende en hoe was Mijn bestraffing en Mijn waarschuwing?
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Tafseer Al-Baghawi
" كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر "