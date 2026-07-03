Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
002

2. Soera Al-Baqarah

De Koe

Lees en luister naar Soera Al-Baqarah met vertaling, tafsir, audio-voordracht, woord-voor-woord betekenis en transliteratie. Vertaling door Khawaja Mirof & Khawaja Mir.

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle.
2:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
  Алиф. Лом. Мим. Ин гуна ҳарфҳо, ҳарфҳои муқаттаъаанд1, дар аввали сураҳо меоянд. Дар ин ишораест ба эъҷози Қуръон ва ҳуҷҷат овардан бар мушрикон. Ин ба он далолат мекунад, ки арабҳо мисли ин гуна ваҳйи илоҳӣ овардан натавонанд.
Tafseers
Lessen
Reflecties