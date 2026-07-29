Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Baqarah
80
2:80
وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون ٨٠
وَقَالُوا۟ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًۭا مَّعْدُودَةًۭ ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًۭا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥٓ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨٠
وَقَالُواْ
لَن
تَمَسَّنَا
ٱلنَّارُ
إِلَّآ
أَيَّامٗا
مَّعۡدُودَةٗۚ
قُلۡ
أَتَّخَذۡتُمۡ
عِندَ
ٱللَّهِ
عَهۡدٗا
فَلَن
يُخۡلِفَ
ٱللَّهُ
عَهۡدَهُۥٓۖ
أَمۡ
تَقُولُونَ
عَلَى
ٱللَّهِ
مَا
لَا
تَعۡلَمُونَ
٨٠
En zij zeiden: "De Hel zal ons niet aankraken, behalve een beperkt aantal dagen," Zeg (O Moehammad): "Hebben jullie een belofte van Allah ontvangen? Dan zal Allah Zijn belofte niet verbreken. Of zeggen jullie over Allah iets wat jullie niet weten?"
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
Reflecteren
Reflecties zijn persoonlijke perspectieven, deze kunnen niet worden aangenomen als maatstaf voor de interpretatie.
Khaleda Islam
Volgen
6 jaar geleden
·
Verwijzen naar
Ayah 2:80
They also say, 'The fire of Hell is not going to touch us, and even if it does at all, it will be only for a few days.' Say, 'Have you obtained a promise from Allah which He would not break? Or, do you attribute to Allah things you do not know? ( 2:80)
** I am not sure if any of you have heard it or not that some Muslims believe being Muslim suffices for entering heaven. I have also heard that Muslims may get punishment for a while, but eventual...
Bekijk meer
2
0
ekaterina myachina
Volgen
11 weken geleden
·
Verwijzen naar
Ayah 2:80-82
A Few Numbered Days
Reading Al-Baqarah (2:80–82) through the Hadith
After assumption and inherited certainty,
these ayahs turn toward another danger that feels deeply familiar:
﴿وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾
“And they said: ‘The Fire will never touch us except for a few numbered days.’” (2:80)
Classical tafsir relates these words to some from Bani Israil who believed that any punishment would only be tempor...
Bekijk meer
20
2
Ontdek de Reflectie Gemeenschap
Vorige Ayah
Volgende Ayah