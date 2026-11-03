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Vertalingen

Ontdek Koran vertalingen per taal en vertaler.

Afar

1 vertalingen
Mahmoud Abdulqader HamzaTranslation provided by IslamHouse.com

Albanian

2 vertalingen
Hasan Efendi NahiHasan Efendi NahiTranslation provided by IslamHouse.comSherif AhmetiSherif Ahmeti

Amazigh

1 vertalingen
Ramdane At MansourRamdane At Mansour

Amharic

2 vertalingen
Sadiq and SaniSadiq and SaniTranslation provided by IslamHouse.comAfrica AcademyTranslation provided by IslamHouse.com

Arabic

1 vertalingen
Tafsir Al-Muyasser

Asante

1 vertalingen
Harun IsmailSheikh Haroun IsmaeelTranslation provided by IslamHouse.com

Assamese

1 vertalingen
Shaykh Rafeequl Islam Habibur-RahmanShaykh Rafeequl Islam Habibur-RahmanTranslation provided by IslamHouse.com

Azeri

2 vertalingen
Alikhan MusayevAlikhan MusayevTranslation provided by IslamHouse.comAzerbaijaniAzerbaijani

Bambara

2 vertalingen
Baba Mamady JaniTranslation provided by IslamHouse.comSuliman KantiTranslation provided by IslamHouse.com

Bengali

4 vertalingen
Taisirul QuranTawheed PublicationSheikh Mujibur RahmanDarussalaam PublicationRawai Al-bayanBayaan FoundationDr. Abu Bakr Muhammad ZakariaDr. Abu Bakr Muhammad ZakariaTranslation provided by IslamHouse.com

Bosnian

3 vertalingen
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.comMuhamed MehanovićUnknownTranslation provided by IslamHouse.comBesim KorkutBesim KorkutTranslation provided by IslamHouse.com

Bulgarian

1 vertalingen
Tzvetan TheophanovTzvetan Theophanov

Central khmer

2 vertalingen
Cambodian Muslim Community DevelopmentCambodian Muslim Community DevelopmentTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Chechen

1 vertalingen
Magomed MagomedovMagomed Magomedov

Chinese

3 vertalingen
Chinese Translation (Simplified) - Ma JianMa JianMuhammad MakinMakinTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad SulaimanTranslation provided by IslamHouse.com

Croatian

1 vertalingen
Rowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Czech

1 vertalingen
CzechCzech

Dari

1 vertalingen
Mawlawi Muhammad Anwar BadkhashaniTranslation provided by IslamHouse.com

Divehi

2 vertalingen
Office of the president of MaldivesOffice of the president of MaldivesAbu Bakr Ibrahim Ali (Bakurube)Abu Bakr Ibrahim Ali

Dutch

3 vertalingen
Malak Faris AbdalsalaamMalak Faris AbdalsalaamSofian S. SiregarSofian S. SiregarRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

English

9 vertalingen
M.A.S. Abdel HaleemAbdul HaleemDr. Mustafa KhattabDr. Mustafa KhattabT. UsmaniMufti Taqi UsmaniA. Maududi (Tafhim commentary)Sayyid Abul Ala MaududiM. PickthallMohammed Marmaduke William PickthallA. Yusuf AliAbdullah Yusuf AliSaheeh InternationalSaheeh InternationalTranslation provided by IslamHouse.comAl-Hilali & KhanMuhammad Taqi-ud-Din al-Hilali & Muhammad Muhsin KhanTranslation provided by IslamHouse.comTransliterationTransliteration

Filipino

1 vertalingen
Rowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Finnish

1 vertalingen
FinnishFinnish

French

3 vertalingen
Montada Islamic FoundationMontada Islamic FoundationTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad HamidullahMuhammad HamidullahTranslation provided by IslamHouse.comRashid MaashTranslation provided by IslamHouse.com

Fulah

1 vertalingen
Rowad Translation CenterRowad Translation Center

Ganda

1 vertalingen
African Development FoundationAfrican Development FoundationTranslation provided by IslamHouse.com

German

2 vertalingen
Abu Reda Muhammad ibn AhmadAbu Reda Muhammad ibn AhmadTranslation provided by IslamHouse.comFrank Bubenheim and NadeemA. S. F. Bubenheim and N. ElyasTranslation provided by IslamHouse.com

Gujarati

1 vertalingen
Rabila Al-UmryRabila Al-UmryTranslation provided by IslamHouse.com

Hausa

1 vertalingen
Abubakar Mahmood JummiAbubakar Mahmood JummiTranslation provided by IslamHouse.com

Hebrew

1 vertalingen
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Hindi

1 vertalingen
Maulana Azizul Haque al-UmariMaulana Azizul Haque al-UmariTranslation provided by IslamHouse.com

Indonesian

3 vertalingen
King Fahad Quran ComplexKing Fahad Quran ComplexTranslation provided by IslamHouse.comThe Sabiq CompanyThe Sabiq companyTranslation provided by IslamHouse.comIndonesian Islamic Affairs MinistryUnknownTranslation provided by IslamHouse.com

Italian

1 vertalingen
Hamza Roberto PiccardoHamza Roberto Piccardo

Japanese

2 vertalingen
Ryoichi MitaRyoichi MitaSaeed SatoSaeed SatoTranslation provided by IslamHouse.com

Kannada

2 vertalingen
Hamza ButurTranslation provided by IslamHouse.comKannada TranslationKannada Translation

Kazakh

2 vertalingen
Khalifa AltayKhalifa AltayTranslation provided by IslamHouse.comKhalifah AltaiKhalifah AltaiTranslation provided by IslamHouse.com

Kinyarwanda

1 vertalingen
The Rwanda Muslims Association TeamTranslation provided by IslamHouse.com

Korean

2 vertalingen
KoreanKoreanHamed ChoiHamed ChoiTranslation provided by IslamHouse.com

Kurdish

2 vertalingen
Burhan Muhammad-AminBurhan Muhammad-AminMuhammad Saleh BamokiMuhammad Saleh BamokiTranslation provided by IslamHouse.com

Kyrgyz, kirghiz

1 vertalingen
Shamsuddin HakimovShamsuddin Hakimov AbdulkhaliqTranslation provided by IslamHouse.com

Lingala

1 vertalingen
Mohammed BalangogoTranslation provided by IslamHouse.com

Lithuanian

1 vertalingen
Rowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Macedonian

1 vertalingen
Macedonian ScholarsTranslation provided by IslamHouse.com

Malay

1 vertalingen
Abdullah Muhammad BasmeihAbdullah Muhammad Basmeih

Malayalam

3 vertalingen
Muhammad Karakunnu and Vanidas ElayavoorMuhammad Karakunnu and Vanidas ElayavoorAbdul-Hamid Haidar & Kanhi MuhammadAbdul-Hamid Haidar & Kanhi MuhammadTranslation provided by IslamHouse.comMalayalam Translation (Abdul Hameed and Kunhi)Cheriyamundam Abdul Hameed and Kunhi Mohammed Parappoor

Maranao

1 vertalingen
MaranaoMaranao

Marathi

1 vertalingen
Muhammad Shafi’i AnsariMuhammad Shafi’i AnsariTranslation provided by IslamHouse.com

Moore

1 vertalingen
Rowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Nepali

1 vertalingen
Ahl Al-Hadith Central Society of NepalAhl Al-Hadith Central Society of NepalTranslation provided by IslamHouse.com

Norwegian

1 vertalingen
NorwegianNorwegian

Oromo

1 vertalingen
Ghali Apapur ApaghunaGhali Apapur ApaghunaTranslation provided by IslamHouse.com

Pashto

2 vertalingen
Zakaria AbulsalamZakaria AbulsalamTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Persian

2 vertalingen
IslamHouse.comIslamHouse.comTranslation provided by IslamHouse.comHussein Taji Kal DariHussein Taji Kal Dari

Polish

1 vertalingen
Józef BielawskiJózef Bielawski

Portuguese

2 vertalingen
Helmi NasrHelmi NasrTranslation provided by IslamHouse.comSamir El-HayekSamir El-Hayek

Punjabi

1 vertalingen
Arif HalimTranslation provided by IslamHouse.com

Romanian

3 vertalingen
GrigoreGeorge GrigoreIslamic and Cultural LeagueTranslation provided by IslamHouse.comIslam4ro.comTranslation provided by IslamHouse.com

Rundi

1 vertalingen
Yusuf GhetiTranslation provided by IslamHouse.com

Russian

3 vertalingen
Abu AdelAbu AdelMinistry of Awqaf, EgyptMinistry of Awqaf, EgyptElmir KulievElmir Kuliev

Serbian

1 vertalingen
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Sindhi

1 vertalingen
Taj Mehmood AmrotiTaj Mehmood Amroti

Sinhala, sinhalese

1 vertalingen
Translation Pioneers CenterRuwwad CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Somali

2 vertalingen
Mahmud Muhammad AbduhMahmud Muhammad AbduhAbdullah Hassan YacoubTranslation provided by IslamHouse.com

Spanish

3 vertalingen
Sheikh Isa GarciaSheikh Isa GarciaTranslation provided by IslamHouse.comMontada Islamic FoundationMontada Islamic FoundationTranslation provided by IslamHouse.comNoor International CenterNoor International CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Swahili

2 vertalingen
Ali Muhsin Al-BarwaniTranslation provided by IslamHouse.comRowad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Swedish

1 vertalingen
Knut BernströmKnut Bernström

Tagalog

1 vertalingen
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Tajik

3 vertalingen
Khawaja Mirof & Khawaja MirKhawaja Mirof & Khawaja MirTranslation provided by IslamHouse.comPioneers of Translation CenterRuwwad CenterTranslation provided by IslamHouse.comTajikAbdolMohammad Ayati

Tamil

3 vertalingen
Sheikh Omar Sharif bin Abdul SalamSheikh Omar Sharif bin Abdul SalamTranslation provided by IslamHouse.comJan Trust FoundationJan Trust FoundationAbdul Hameed BaqaviAbdul Hameed BaqaviTranslation provided by IslamHouse.com

Tatar

1 vertalingen
TatarTatar

Telugu

1 vertalingen
Maulana Abder-Rahim ibn MuhammadMaulana Abder-Rahim ibn MuhammadTranslation provided by IslamHouse.com

Thai

2 vertalingen
Society of Institutes and UniversitiesSociety of Institutes and UniversitiesTranslation provided by IslamHouse.comThai Translation (King Fahad Quran Complex)King Fahad Quran Complex

Turkish

5 vertalingen
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.comTurkish Translation (Diyanet)Diyanet IsleriMuslim ShahinMuslim ShahinTranslation provided by IslamHouse.comShaban BritchShaban BritchTranslation provided by IslamHouse.comElmalili Hamdi YazirElmalili Hamdi Yazir

Uighur, uyghur

1 vertalingen
Muhammad SalehMuhammad SalehTranslation provided by IslamHouse.com

Ukrainian

1 vertalingen
Dr. Mikhailo YaqubovicDr. Mikhailo YaqubovicTranslation provided by IslamHouse.com

Urdu

8 vertalingen
Fatah Muhammad JalandhariFatah Muhammad JalandhariMaulana Muhammad JunagarhiMaulana Muhammad JunagarhiTranslation provided by IslamHouse.comFi Zilal al-Qur'anSayyid Ibrahim QutbShaykh al-Hind Mahmud al-Hasan (with Tafsir E Usmani)Shaykh al-Hind Mahmud al-HasanBayan-ul-Quran (Dr. Israr Ahmad)Dr. Israr AhmadTafheem e Qur'an - Syed Abul A'la MaududiSayyid Abul Ala MaududiAbul Ala Maududi (Roman Urdu)Abul Ala MaududiMaulana Wahiduddin KhanMaulana Wahiduddin Khan

Uzbek

4 vertalingen
Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (Latin)Muhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comAlauddin MansourAlauddin MansourTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad Sodik Muhammad YusufMuhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Vietnamese

2 vertalingen
Translation Pioneers CenterRuwwad CenterTranslation provided by IslamHouse.comHasan Abdul-KarimHasan Abdul-KarimTranslation provided by IslamHouse.com

Yau,yuw

1 vertalingen
Abdul Hamid SilikaTranslation provided by IslamHouse.com

Yoruba

1 vertalingen
Shaykh Abu Rahimah Mikael AykyuniShaykh Abu Rahimah Mikael AykyuniTranslation provided by IslamHouse.com