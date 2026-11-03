Vertalingen
Ontdek Koran vertalingen per taal en vertaler.
Afar1 vertalingen
Albanian2 vertalingen
Amazigh1 vertalingen
Amharic2 vertalingen
Arabic1 vertalingen
Asante1 vertalingen
Assamese1 vertalingen
Azeri2 vertalingen
Bambara2 vertalingen
Bengali4 vertalingen
Bosnian3 vertalingen
Bulgarian1 vertalingen
Central khmer2 vertalingen
Chechen1 vertalingen
Chinese3 vertalingen
Croatian1 vertalingen
Czech1 vertalingen
Dari1 vertalingen
Divehi2 vertalingen
Dutch3 vertalingen
English9 vertalingen
M.A.S. Abdel HaleemAbdul HaleemDr. Mustafa KhattabDr. Mustafa KhattabT. UsmaniMufti Taqi UsmaniA. Maududi (Tafhim commentary)Sayyid Abul Ala MaududiM. PickthallMohammed Marmaduke William PickthallA. Yusuf AliAbdullah Yusuf AliSaheeh InternationalSaheeh InternationalTranslation provided by IslamHouse.comAl-Hilali & KhanMuhammad Taqi-ud-Din al-Hilali & Muhammad Muhsin KhanTranslation provided by IslamHouse.comTransliterationTransliteration
Filipino1 vertalingen
Finnish1 vertalingen
French3 vertalingen
Fulah1 vertalingen
Ganda1 vertalingen
German2 vertalingen
Gujarati1 vertalingen
Hausa1 vertalingen
Hebrew1 vertalingen
Hindi1 vertalingen
Indonesian3 vertalingen
Italian1 vertalingen
Japanese2 vertalingen
Kannada2 vertalingen
Kazakh2 vertalingen
Kinyarwanda1 vertalingen
Korean2 vertalingen
Kurdish2 vertalingen
Kyrgyz, kirghiz1 vertalingen
Lingala1 vertalingen
Lithuanian1 vertalingen
Macedonian1 vertalingen
Malay1 vertalingen
Malayalam3 vertalingen
Maranao1 vertalingen
Marathi1 vertalingen
Moore1 vertalingen
Nepali1 vertalingen
Norwegian1 vertalingen
Oromo1 vertalingen
Pashto2 vertalingen
Persian2 vertalingen
Polish1 vertalingen
Portuguese2 vertalingen
Punjabi1 vertalingen
Romanian3 vertalingen
Rundi1 vertalingen
Russian3 vertalingen
Serbian1 vertalingen
Sindhi1 vertalingen
Sinhala, sinhalese1 vertalingen
Somali2 vertalingen
Spanish3 vertalingen
Swahili2 vertalingen
Swedish1 vertalingen
Tagalog1 vertalingen
Tajik3 vertalingen
Tamil3 vertalingen
Tatar1 vertalingen
Telugu1 vertalingen
Thai2 vertalingen
Turkish5 vertalingen
Uighur, uyghur1 vertalingen
Ukrainian1 vertalingen
Urdu8 vertalingen
Fatah Muhammad JalandhariFatah Muhammad JalandhariMaulana Muhammad JunagarhiMaulana Muhammad JunagarhiTranslation provided by IslamHouse.comFi Zilal al-Qur'anSayyid Ibrahim QutbShaykh al-Hind Mahmud al-Hasan (with Tafsir E Usmani)Shaykh al-Hind Mahmud al-HasanBayan-ul-Quran (Dr. Israr Ahmad)Dr. Israr AhmadTafheem e Qur'an - Syed Abul A'la MaududiSayyid Abul Ala MaududiAbul Ala Maududi (Roman Urdu)Abul Ala MaududiMaulana Wahiduddin KhanMaulana Wahiduddin Khan
Uzbek4 vertalingen
Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (Latin)Muhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comAlauddin MansourAlauddin MansourTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad Sodik Muhammad YusufMuhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com