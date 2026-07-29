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Al-Baqarah
41
2:41
وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون ٤١
وَءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًۭا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا۟ أَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهِۦ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنًۭا قَلِيلًۭا وَإِيَّـٰىَ فَٱتَّقُونِ ٤١
وَءَامِنُواْ
بِمَآ
أَنزَلۡتُ
مُصَدِّقٗا
لِّمَا
مَعَكُمۡ
وَلَا
تَكُونُوٓاْ
أَوَّلَ
كَافِرِۭ
بِهِۦۖ
وَلَا
تَشۡتَرُواْ
بِـَٔايَٰتِي
ثَمَنٗا
قَلِيلٗا
وَإِيَّٰيَ
فَٱتَّقُونِ
٤١
En gelooft in wat Ik aan jullie heb neergezonden (de Koran), als bevestiging van wat bij jullie is (de Taurât en de Zabôer), en weest niet de eersten die daarin niet geloven. En verruilt Mijn Verzen niet voor een geringe prijs. En vreest daarom alleen Mij.
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Reflecties zijn persoonlijke perspectieven, deze kunnen niet worden aangenomen als maatstaf voor de interpretatie.
Maliha Khan
Volgen
31 weken geleden
·
Verwijzen naar
Ayah 2:41
"And be mindful of Me." The greatest secret of being closer to Allah and earn peace of heart and certainty lies here. May Allah grant us this mindfulness of Him. Ameen.
7
0
Razia Zahra
Volgen
4 jaar geleden
·
Verwijzen naar
Ayah 2:2-5, 2:41, 62:5
In the Name of Allah the Most Gracious, the Most Merciful,
I am currently in a position whereby I cannot do so much note-taking. Usually I have been doing taddabur whilst reading the Qur’an. However, it’s been some time that I have not spent as much time ‘listening’ to the Qur’an. So I decided to listen to the Qur’an and ponder upon it’s meaning.
At the beginning of Surah Al Baqara, two ayats not so far apart from each other struck me particu...
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17
2
tareq abed
Volgen
8 jaar geleden
·
Verwijzen naar
Ayah 2:41
Meaning dont be the first among the children of Israel to deny it, as the kuffar of quraish denied it before them
1
0
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