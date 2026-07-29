Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Baqarah
169
2:169
انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ١٦٩
إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٦٩
إِنَّمَا
يَأۡمُرُكُم
بِٱلسُّوٓءِ
وَٱلۡفَحۡشَآءِ
وَأَن
تَقُولُواْ
عَلَى
ٱللَّهِ
مَا
لَا
تَعۡلَمُونَ
١٦٩
Voorwaar, hij roept jullie op tot het kwade en zedeloosheid en (wil) dat jullie over Allah zeggen wat jullie niet weten.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
Reflecteren
Reflecties zijn persoonlijke perspectieven, deze kunnen niet worden aangenomen als maatstaf voor de interpretatie.
Kulsum Maniar
Volgen
16 weken geleden
·
Verwijzen naar
Ayah 2:169
Quick reflection:
#words
In this ayah Allah ﷻ informs us that Shaytan commands us towards three things:
1. Evil
2. Indecency
3. To say about Allah ﷻ what we do not know
The third point made me stop. Because it is so inclusive.
Yes, it includes shirk and all its forms. But it also includes other than that, doesn't it?
Do I ever say about Allah ﷻ something that I don't know? Maybe not to the world — do I say it to myself?
Do I ever tell ...
Bekijk meer
13
0
Ontdek de Reflectie Gemeenschap
Vorige Ayah
Volgende Ayah