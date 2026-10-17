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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 97
Al-Kahf
97
18:97
فما اسطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا ٩٧
فَمَا ٱسْطَـٰعُوٓا۟ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَـٰعُوا۟ لَهُۥ نَقْبًۭا ٩٧
فَمَا
ﳫ
ٱسۡطَٰعُوٓاْ
ﳬ
أَن
ﳭ
يَظۡهَرُوهُ
ﳮ
وَمَا
ﳯ
ٱسۡتَطَٰعُواْ
ﳰ
لَهُۥ
ﳱ
نَقۡبٗا
ﳲ
٩٧
ﳳ
En zij waren niet in staat om het te beklimmen en niet om er door heen te breken.
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