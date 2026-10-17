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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 91
Al-Kahf
91
18:91
كذالك وقد احطنا بما لديه خبرا ٩١
كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًۭا ٩١
كَذَٰلِكَۖ
ﲚﲛ
وَقَدۡ
ﲜ
أَحَطۡنَا
ﲝ
بِمَا
ﲞ
لَدَيۡهِ
ﲟ
خُبۡرٗا
ﲠ
٩١
ﲡ
Zo was het (en hij liet hen met rust). En Wij omvatten waarlijk met Onze kennis wat bij hem was.
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