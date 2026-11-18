{بەسەرهاتی هاوەڵانی ئەشكەوت} [ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا (٩) ] ئهی محمد - صلى الله عليه وسلم - تۆ وا گومانت بردو واتزانی كه هاوهڵانی ئهشكهوتهكه و (رهقیم) شتێكی سهیرو سهرسوڕهێنهرن، نهخێر ههر ئهمانه نیه بهڵكو ئیشی خوای گهوره زۆر لهمه سهیرو سهرسوڕهێنهرتره، وه ئهو بهڵگهو موعجیزانهى كه ئاشكرام كردووه بۆ بهندهكانم زۆر لهمه گهورهترو سهرسوڕهێنهرتره، (ڕهقیم) ناوی ئهشكهوتهكه بووه، یان ناوی دۆڵهكه بووه، یان ناوی دێیهكه بووه، یان ناوى ئهو شاخه بووه كه ئهشكهوتهكهى تێدا بووه، یان ئهو لهوحه بووه كه ناویانی لێ نووسراوهو له دهرگاى ئهشكهوتهكهیان داوه .