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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 84
Al-Kahf
84
18:84
انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا ٨٤
إِنَّا مَكَّنَّا لَهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَـٰهُ مِن كُلِّ شَىْءٍۢ سَبَبًۭا ٨٤
إِنَّا
ﱁ
مَكَّنَّا
ﱂ
لَهُۥ
ﱃ
فِي
ﱄ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱅ
وَءَاتَيۡنَٰهُ
ﱆ
مِن
ﱇ
كُلِّ
ﱈ
شَيۡءٖ
ﱉ
سَبَبٗا
ﱊ
٨٤
ﱋ
zeg: "Ik zal een geschiedenis over hem aan jullie voordragen." Voorwaar, Wij versterkten zijn positie op aarde en Wij gaven hem voor alle zaken mogelijkheden.
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Tafsir Fathul Majid
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