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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 83
Al-Kahf
83
18:83
ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا ٨٣
وَيَسْـَٔلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا۟ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ٨٣
وَيَسۡـَٔلُونَكَ
ﳐ
عَن
ﳑ
ذِي
ﳒ
ٱلۡقَرۡنَيۡنِۖ
ﳓﳔ
قُلۡ
ﳕ
سَأَتۡلُواْ
ﳖ
عَلَيۡكُم
ﳗ
مِّنۡهُ
ﳘ
ذِكۡرًا
ﳙ
٨٣
ﳚ
En zij vragen jou (O Moehammad) over Dzôelqarnain
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