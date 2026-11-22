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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 81
Al-Kahf
81
18:81
فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما ٨١
فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًۭا مِّنْهُ زَكَوٰةًۭ وَأَقْرَبَ رُحْمًۭا ٨١
فَأَرَدۡنَآ
ﲠ
أَن
ﲡ
يُبۡدِلَهُمَا
ﲢ
رَبُّهُمَا
ﲣ
خَيۡرٗا
ﲤ
مِّنۡهُ
ﲥ
زَكَوٰةٗ
ﲦ
وَأَقۡرَبَ
ﲧ
رُحۡمٗا
ﲨ
٨١
ﲩ
Daarom wilden wij dat hun Heer hem voor hen ruilde voor een betere zoon dan hem, reiner en rneer nabij in genegenheid.
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