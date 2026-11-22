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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 79
Al-Kahf
79
18:79
اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا ٧٩
أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَـٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِى ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌۭ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًۭا ٧٩
أَمَّا
ﲃ
ٱلسَّفِينَةُ
ﲄ
فَكَانَتۡ
ﲅ
لِمَسَٰكِينَ
ﲆ
يَعۡمَلُونَ
ﲇ
فِي
ﲈ
ٱلۡبَحۡرِ
ﲉ
فَأَرَدتُّ
ﲊ
أَنۡ
ﲋ
أَعِيبَهَا
ﲌ
وَكَانَ
ﲍ
وَرَآءَهُم
ﲎ
مَّلِكٞ
ﲏ
يَأۡخُذُ
ﲐ
كُلَّ
ﲑ
سَفِينَةٍ
ﲒ
غَصۡبٗا
ﲓ
٧٩
ﲔ
Wat betreft de boot: zij was van arme mensen, die op zee werkten, en ik wilde haar onbruikbaar maken, want na hen kwarn een koning, die elke boot met geweld zou nemen.
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