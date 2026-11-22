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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 77
Al-Kahf
77
18:77
فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شيت لاتخذت عليه اجرا ٧٧
فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْا۟ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًۭا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًۭا ٧٧
فَٱنطَلَقَا
ﱛ
حَتَّىٰٓ
ﱜ
إِذَآ
ﱝ
أَتَيَآ
ﱞ
أَهۡلَ
ﱟ
قَرۡيَةٍ
ﱠ
ٱسۡتَطۡعَمَآ
ﱡ
أَهۡلَهَا
ﱢ
فَأَبَوۡاْ
ﱣ
أَن
ﱤ
يُضَيِّفُوهُمَا
ﱥ
فَوَجَدَا
ﱦ
فِيهَا
ﱧ
جِدَارٗا
ﱨ
يُرِيدُ
ﱩ
أَن
ﱪ
يَنقَضَّ
ﱫ
فَأَقَامَهُۥۖ
ﱬﱭ
قَالَ
ﱮ
لَوۡ
ﱯ
شِئۡتَ
ﱰ
لَتَّخَذۡتَ
ﱱ
عَلَيۡهِ
ﱲ
أَجۡرٗا
ﱳ
٧٧
ﱴ
Zo gingen zij verder totdat zij enkele bewoners uit een stad ontmoetten en haar bewoners om voedsel vroegen, maar zij weigerden hen gastvrijheid te verlenen. Toen vonden zij daar een muur die dreigde in te storten, maar hij zette die weer recht. Hij (Môesa) zei: "Als jij gewild had, zou jij hiervoor zeker een vergoeding kunnen aannemen."
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