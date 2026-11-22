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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 76
Al-Kahf
76
18:76
قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا ٧٦
قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَىْءٍۭ بَعْدَهَا فَلَا تُصَـٰحِبْنِى ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّى عُذْرًۭا ٧٦
قَالَ
ﱌ
إِن
ﱍ
سَأَلۡتُكَ
ﱎ
عَن
ﱏ
شَيۡءِۭ
ﱐ
بَعۡدَهَا
ﱑ
فَلَا
ﱒ
تُصَٰحِبۡنِيۖ
ﱓﱔ
قَدۡ
ﱕ
بَلَغۡتَ
ﱖ
مِن
ﱗ
لَّدُنِّي
ﱘ
عُذۡرٗا
ﱙ
٧٦
ﱚ
Hij (Môesa) zei: "Als ik jou bierna over iets vraag, laat mij jou dan niet vergezellen, jij hebt van mijn kant waarlijk al een verontschuldiging gekregen."
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