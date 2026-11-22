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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 71
Al-Kahf
71
18:71
فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جيت شييا امرا ٧١
فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا رَكِبَا فِى ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا إِمْرًۭا ٧١
فَٱنطَلَقَا
ﲰ
حَتَّىٰٓ
ﲱ
إِذَا
ﲲ
رَكِبَا
ﲳ
فِي
ﲴ
ٱلسَّفِينَةِ
ﲵ
خَرَقَهَاۖ
ﲶﲷ
قَالَ
ﲸ
أَخَرَقۡتَهَا
ﲹ
لِتُغۡرِقَ
ﲺ
أَهۡلَهَا
ﲻ
لَقَدۡ
ﲼ
جِئۡتَ
ﲽ
شَيۡـًٔا
ﲾ
إِمۡرٗا
ﲿ
٧١
ﳀ
Zo gingen zij verder tot zij aan boord van de boot gingen en hij er een gat in maakte. Hij (Môesa) zei: "Maakte jij er een gat in om de opvarenden ervan te doen verdrinken? Voorzeker, jij hebt iets raars gedaan!"
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