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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 69
Al-Kahf
69
18:69
قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا ٦٩
قَالَ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًۭا وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًۭا ٦٩
قَالَ
ﲘ
سَتَجِدُنِيٓ
ﲙ
إِن
ﲚ
شَآءَ
ﲛ
ٱللَّهُ
ﲜ
صَابِرٗا
ﲝ
وَلَآ
ﲞ
أَعۡصِي
ﲟ
لَكَ
ﲠ
أَمۡرٗا
ﲡ
٦٩
ﲢ
Hij (Môesa) zei: "Jij zult vinden dat ik, indien Allah het wil, een geduldige ben en ik zal jou in geen opdracht ongehoorzaam zijn."
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