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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 63
Al-Kahf
63
18:63
قال ارايت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا ٦٣
قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَىٰنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَـٰنُ أَنْ أَذْكُرَهُۥ ۚ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِى ٱلْبَحْرِ عَجَبًۭا ٦٣
قَالَ
ﱎ
أَرَءَيۡتَ
ﱏ
إِذۡ
ﱐ
أَوَيۡنَآ
ﱑ
إِلَى
ﱒ
ٱلصَّخۡرَةِ
ﱓ
فَإِنِّي
ﱔ
نَسِيتُ
ﱕ
ٱلۡحُوتَ
ﱖ
وَمَآ
ﱗ
أَنسَىٰنِيهُ
ﱘ
إِلَّا
ﱙ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﱚ
أَنۡ
ﱛ
أَذۡكُرَهُۥۚ
ﱜﱝ
وَٱتَّخَذَ
ﱞ
سَبِيلَهُۥ
ﱟ
فِي
ﱠ
ٱلۡبَحۡرِ
ﱡ
عَجَبٗا
ﱢ
٦٣
ﱣ
Hij (de gezel) zei: "Zag jij (wat er gebeurde) toen wij ons naar de rots begaven'? Voorwaar, toen vergat ik de vis, en ik ben hem niet vergelen te herinneren, behalve door de Satan. En bij zocht zijn weg in de zee op een verbazingwekkende manier."
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