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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 60
Al-Kahf
60
18:60
واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا ٦٠
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّىٰٓ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِىَ حُقُبًۭا ٦٠
وَإِذۡ
ﲺ
قَالَ
ﲻ
مُوسَىٰ
ﲼ
لِفَتَىٰهُ
ﲽ
لَآ
ﲾ
أَبۡرَحُ
ﲿ
حَتَّىٰٓ
ﳀ
أَبۡلُغَ
ﳁ
مَجۡمَعَ
ﳂ
ٱلۡبَحۡرَيۡنِ
ﳃ
أَوۡ
ﳄ
أَمۡضِيَ
ﳅ
حُقُبٗا
ﳆ
٦٠
ﳇ
En (gedenkt) toein Môesa tot zijn gezel zei: "Ik zal niet opgeven voordat ik de samenvloeiing van de twee zeeën bereik, of ik zal altijd doorgaan."
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